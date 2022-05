Eens een Tukker Sigrid Olthof verruilde Wierden voor Liverpool: ‘Nog altijd kippenvel bij You’ll never walk alone’

Vanaf het moment dat Sigrid Olthof (33) als kind debuteerde bij de plaatselijke voetbalclub in Wierden, is voetbal de rode draad in haar leven. Inmiddels, als bewegings- en sportwetenschapper in Liverpool, is het ook haar werk. „You’ll never walk alone in De Grolsch Veste of op Anfield Road: het is me allemaal even lief.”

