Gebied rond Maatmansweg in Holten tijdelijk afgesloten door gaslek

Politiek Rijs­sen-Hol­ten heeft geen boodschap aan verhaal van Jan Nijhuis

7:10 RIJSSEN - Politiek Rijssen-Holten had donderdagavond geen boodschap aan het verhaal van Jan Nijhuis, telg uit de gelijknamige bouwfamilie in Rijssen, over de aankoop van gronden in Opbroek-Oost door de gemeente. Een strategische koop, want het besluit om daar te bouwen is nog niet genomen.