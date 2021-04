Gedupeerde Renate wil na alle ellende rondom de toeslagenaffaire het liefst emigreren

Gang vol pakketjes bij Remco in Wierden: ‘Zo verdienen we onze eigen verzendkos­ten terug’

25 april WIERDEN - De kast in de gang ligt meestal vol pakketjes, soms staan de zakken met retouren van Zalando en bestellingen via Vinted in de woonkamer. Remco van den Noort uit Wierden heeft sinds augustus vorig jaar een Homerr Buurtpunt. Elke maand worden er bij hem thuis zo’n 400 pakketjes opgehaald of ingeleverd.