Geen ballonnen meer oplaten in Hellendoorn

Video Burgemees­ter Rijs­sen-Hol­ten: ‘Boeren worden ten onrechte weggezet als probleem­ver­oor­za­kers’

1 oktober DEN HAAG - Laten we minder over boeren praten, maar meer met boeren. Die oproep doet burgemeester Arco Hofland van Rijssen-Holten aan politiek Nederland, na zijn bezoek aan het boerenprotest in Den Haag.