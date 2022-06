Geen gezamenlijk raadsakkoord in Wierden na afhaken van ChristenUnie

WIERDEN - Er komt geen gezamenlijk raadsakkoord in Wierden. De vijf politieke partijen hebben de mogelijkheden hiervoor wel serieus verkend, maar de ChristenUnie heeft nu geconcludeerd dat dit voor haal geen haalbare kaart is.

CDA en Nieuw Enter Wierden (NEW) vormen samen opnieuw het college in de gemeente Wierden en sloten een coalitieakkoord, waarin bepaalde zaken al worden geregeld. Volgens ChristenUnie-fractievoorzitter Kees van Dijk is dat ‘de verkeerde volgorde’ en beperkt het bovendien de mogelijkheden van (andere) partijen om nog dingen af te spreken in een gezamenlijk raadsakkoord.

‘Geen kans’

„We hadden graag breed over de verschillende onderwerpen in onze gemeente gesproken, maar deze kans is er helaas nooit geweest. Wij blijven enthousiast over de mogelijkheden van een raadsakkoord, maar dan wel in de juiste volgorde”, stelt Van Dijk. Zijn VVD-collega Dianne Harberink is het daarmee eens.

Volgens Harberink en fractievoorzitter Roselien Slagers van Progressief Wierden is een gezamenlijk raadsakkoord niet meer mogelijk nu een partij is afgehaakt. Hun CDA-collega Gertjan ten Brinke betreurt dat, maar geeft aan ‘de afwegingen en keuze van elke fractie te respecteren’.

Niet onmogelijk

Fractievoorzitter Cindy ter Riet van NEW zag juist nog wel mogelijkheden om tot een raadsakkoord te komen. Ze benadrukt dat in het coalitieprogramma slechts ‘een beperkt aantal’ zaken is opgenomen, waardoor in haar ogen nog voldoende ruimte overbleef voor de andere partijen ‘om een raadsakkoord te vullen met de gezamenlijke ambities’.