Geen mobieltje in de klas? Op deze Wierdense school doen ze dat al jaren

Desnoods leggen ze Wiezo stil via de rechter; Wierdense caféhou­ders zijn werkwijze zomerfeest spuugzat

WIERDEN - Boos zijn ze. Voelen zich tekortgedaan. Hadden graag willen deelnemen aan de Wierdense Zomerfeesten (Wiezo). Het liep anders voor Jan Solavera en Astrid de Ruyter. De eigenaren van Café ’t Hoffie keken tegen inktzwarte hekken aan, terwijl het feest op Het Binnenhof in volle gang was. „Als dit weer gebeurt, leggen we de Wiezo stil via de rechter.”

17 november