Geen treinen tussen Deventer en Rijssen door aanrijding met persoon in Holten

Zo klinken twee minuten stilte in Hoge Hexel

5 mei HOGE HEXEL - Nergens in Twente is de stilte op 4 mei groter dan in Hoge Hexel. Dorpsbewoners herdenken er elk jaar in de weilanden het drama dat zich 74 jaar geleden afspeelde rond verzetsman Albert Ferdinand Lancker. „De oorlog, dat is hier kapitein Lancker.”