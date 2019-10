Geen treinen tussen Zwolle en Nijverdal door kapotte bovenleiding

De Swarte Ruijter in Holten stijgt in top 100 beste restau­rants

14:08 HOLTEN/HENGELO - De Swarte Ruijter in Holten en Het Lansink in Hengelo staan opnieuw in de Lekker 500, de lijst van beste restaurants in Nederland. Het Holtense restaurant stijgt zelfs drie plekjes ten opzichte van vorig jaar: van 95 naar 92.