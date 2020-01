Geen treinen vanuit Deventer naar Rijssen en Zutphen na aanrijding

Heel Hoge Hexel klust: dorpelin­gen knappen samen hun kerk op

7:46 HOGE HEXEL - Na maanden is de restauratie van de hervormde kerk in Hoge Hexel afgerond. Vele vrijwilligers staken er uren werk in. „Er is dankzij hen veel meer gedaan dan we verwacht hadden. We zijn dankbaar.”