Geen treinverkeer tussen Deventer en Rijssen door fiets op het spoor

Van groep 8 naar de gevangenis: hoe twee jeugdvrien­den Rijssen in een angstgreep hielden

26 maart RIJSSEN/ALMELO - Als ze in groep 8 van de lagere school bevriend raken zijn er zorgen over de invloed die Rutger N. (29) uit Rijssen heeft op zijn maatje André H. (28). Ruim 15 jaar later zit N. een celstraf van 4 jaar met tbs uit en staat H. donderdag voor de rechter. De twee lieten tussen 2018 en 2020 een spoor van inbraken, brandstichtingen en kogelgaten in slaapkamerramen achter.