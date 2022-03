Geen vrij voor leerlingen van de Holtense Waerdenborch, want die mail over gif was nep

Enterse Landgoed Het Rheins zoekt sporters als personeel, en sponsort hun club als ’t lukt

ENTER - Het is een opmerkelijk initiatief. Landgoed Het Rheins sponsort sportclubs uit de regio met 250 euro als ze uit hun gelederen een medewerker van 16 jaar of ouder aanleveren om te werken in de Enterse horecazaak. Eigenaar Rien Mol geeft uitleg over de actie.

23 maart