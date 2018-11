Geluidswal vergalt straks woongenot in Holten

Het is net na vijf uur in de middag, de schemer valt in en het regent licht. Het verkeer op de A1 ter hoogte van de afslag 26 Lochem raast langs de boerderij. De woning staat op nog geen 15 meter van de weg. Ook op de N332, op nog geen 100 meter van de boerderij van Erik Mol (45), begint het al aanmerkelijk drukker te worden. Het geluid valt daarentegen mee. „De wind staat gunstig”, vertelt Erik. „Als de wind van de andere kant komt, dan hebben we veel last van het geluid.”



De Holtenaar woont al sinds zijn 10de in de boerderij van het bouwjaar 1916, vlakbij afslag 26. Een allesbehalve benijdenswaardige plek om te wonen. De vraag die dan ook onherroepelijk naar boven komt is: ‘Waarom zijn je ouders hier ooit gaan wonen?’ „Mijn ouders zijn hier destijds vanuit Lochem naartoe verhuisd. We hebben het hier wel over 35 jaar geleden. Toen was er nog lang niet zoveel verkeer als nu. Er was ’s nachts vaak een paar uur geen verkeer, laat staan dat er een file stond. Een file was in die tijd bijzonder. Nu is het bijzonder als er geen file staat.”