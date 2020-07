Gemeente grijpt in om ‘ramp’ bij brug in Hellendoorn te voorkomen: ‘Situatie is totaal uit de klauwen gelopen’

Brommobiel op zijn kant na ongeluk in Wierden, bestuurder met letsel naar het ziekenhuis

8:32 WIERDEN - De bestuurder van een brommobiel is zaterdagochtend in een scherpe bocht op de parallelweg van de Rijssensestraat-N350 in Wierden de macht over het stuur verloren. De bestuurder is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.