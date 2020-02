Gemeente Hellendoorn biedt excuses aan voor ‘ongepaste reactie’

Ritje over crossbaan in Rijssen gaat niet zoals verwacht: twee terreinwa­gens zitten muurvast

28 februari RIJSSEN - Twee terreinwagens zijn vrijdagmiddag vast komen te zitten op de crossbaan aan de Holterstraatweg in Holten. In eerste instantie kwam slechts een auto in het water terecht, maar nadat de andere terreinwagen hem eruit probeerde te trekken kwam deze ook muurvast te zitten.