Gemeente Holten-Rijssen maakte fout, maar café kan desondanks toch niet langer open

RIJSSEN - De uitbater van eetcafé Loeloe's aan de Hendrik Jan van Opstallstraat in Rijssen heeft gelijk gekregen van de bestuursrechter in zijn conflict met de gemeente Holten-Rijssen over de openingstijden. Maar of hij daar veel mee opschiet is de vraag. Hij moet zich toch houden aan de sluitingstijd van middernacht.

Uitbater Citgez heeft de zaak gekocht ervan uitgaande dat hij dezelfde vergunning kreeg als zijn voorganger: met openingstijden tot 01.00 uur en in het weekend tot 03.00 uur. Na bezwaar van een omwonende is de gemeente nog eens goed gaan kijken naar de vergunning, en kwam tot de conclusie dat in het bestemmingsplan op die plek geen horeca mag zijn met de ruimere openingstijden na middernacht. Dat is voorbehouden aan horeca in ‘concentratieplekken’ in het de stad.

Niet tot de late uurtjes

Citgez voelde zich bekocht, want hij moet het juist van de late uurtjes hebben, bleek op de zitting van twee weken geleden. Hij merkt dat zijn klanten vroegtijdig weglopen om hun heil elders te zoeken, volgens hem ook in sportkantines. En dat terwijl hij voor de aankoop van het pand nog geïnformeerd had of hij dezelfde openingstijden, ook in de nachtelijke uren, mocht aanhouden.

Het negatieve besluit van de gemeente is gebaseerd op de APV, de Algemene Plaatselijke Verordening over openbare ordening en veiligheid. Maar de gemeente heeft, zo stelt de rechtbank, de belangen van de exploitant niet gemotiveerd afgewogen. Bovendien is het besluit tot beperking van de openingstijden, genomen door het college van B&W, terwijl alleen de burgemeester bevoegd is. Foutje, dus.

Kosten vergoeden

De gemeente had uit een ander vaatje moeten tappen, namelijk door een beroep te doen op het bestemmingsplan dat daar geldt en er geen horeca toestaat met openingstijden in de nacht. De gemeente moet daarom wel de proceskosten vergoeden die Citgez gemaakt heeft: een kleine 3000 euro.

Overigens zou de omwonende die de zaak aanhangig heeft gemaakt al vertrokken zijn. Zij zou, aldus de uitbater, juist last hebben gehad van rokende klanten bij de achterdeur, omdat ze vanwege nachtdiensten overdag sliep. Verder heeft volgens hem niemand in de buurt bezwaren: hij is ze allemaal afgegaan. Verder heeft hij de achteringang afgesloten en er een bordje neergezet: verboden te roken. Waarmee hij maar wilde aangeven dat hij rekening wil houden met de buurt.