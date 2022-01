Gemeente Rijssen-Holten heeft niet het alleenrecht op oude pand café de Duizendpoot, oordeelt de rechter

RIJSSEN/HOLTEN - Minder winkels en horeca, meer woningen: dat zijn de plannen voor het gebied rondom de Enter- en Wierdensestraat in Rijssen. Daarom wil de gemeente Rijssen-Holten het voormalige café de Duizendpoot kopen. Maar de rechtbank in Almelo steekt daar nu een stokje voor.

„Teleurstellend”. Zo omschrijft wethouder Jan Aanstoot het oordeel van de rechtbank. „We hebben niet voor niets onze nek uitgestoken.” De gemeente Rijssen-Holten kondigde een jaar geleden aan het bestemmingsplan van de Enter- en de Wierdensestraat te willen wijzigen, daar waar ook het desbetreffende hoekpand staat. „We willen op termijn de detailhandel in dat deel saneren teneinde winkels zoveel mogelijk in het centrum te concentreren”, vertelt wethouder Aanstoot.

Quote Teleurstel­lend, we hebben niet voor niets onze nek uitgesto­ken Jan Aanstoot, wethouder

Faillissement

„Dat was dan ook de reden om de aankoop te doen”, vertelt wethouder Aanstoot over het pand waarin voorheen Tapperij de Duizendpoot was gevestigd. „Al jaren werd daar geen exploitatievergunning afgegeven”. Criminele activiteiten hebben er toe geleid dat het café de deuren moest sluiten. Het pand is momenteel in handen van TW Holding B.V. dat in 2020 failliet is verklaard. Advocaat Peter Weenink is aangesteld als curator.

Om verpaupering tegen te gaan, wil de gemeente het pand zelf opkopen, aldus de wethouder. Daarom stuurde Rijssen-Holten op 29 januari 2021 een e-mail naar de curator met daarin het voorstel om het pand voor de taxatiewaarde te kopen, dat op 200.000 euro stond. Weenink gaf daarna aan 206.000 euro te willen krijgen voor het pand.

„Op enig moment is in dit traject bij de gemeente - in mijn ziens ten onrechte - het beeld ontstaan dat dit een exclusief verkooptraject betreft waarbij uitsluitend tot verkoop en levering aan de gemeente zou worden overgegaan”, aldus Weenink.

Proceskosten terugbetalen

Nu oordeelt ook de rechtbank in Almelo dat de correspondentie tussen de curator en de gemeente niet betekent dat er een deal is gesloten. De curator is niet gebonden aan de concept-koopovereenkomst met de gemeente en is vrij om het pand alsnog te verkopen aan andere gegadigden. Die hebben zich al gemeld bij de curator en zijn ook bij de gemeente bekend. De gemeente mag het pand dan ook niet langer in beslag houden in het kadaster. Ook moet de gemeente de proceskosten die 2078 euro bedragen, terugbetalen.

De gemeente Rijssen-Holten beraadt zich nog of ze eventueel in hoger beroep wil. Tot die tijd gaat het pand nog niet officieel in de verkoop. „Ook als we niet in beroep gaan, moeten de eventuele nieuwe eigenaren zich houden aan het nieuw vast te stellen bestemmingsplan”, aldus wethouder Aanstoot. Het nieuwe omgevingsplan wordt op 10 maart voorgelegd aan de gemeenteraad.