Geschokte reacties op Hellendoornse bezuinigingsvoorstellen

Voorzitter Piet Hofman van het Cliëntenplatform Werk en Inkomen is zeer duidelijk in zijn analyse. De gemeente Hellendoorn heeft gefaald en de rekening wordt vooral neergelegd bij burgers, die al nauwelijks iets te besteden hebben. Zo moeten mensen die een beroep doen op de bijzondere bijstand straks per jaar de eerste 134 euro van de gemaakte kosten zelf betalen. Hofman: „Dat vind ik schrijnend en intriest, die mensen hebben het al zo moeilijk.” Hij is kwaad dat de gemeente een bedrag van 122.000 euro wil schrappen, dat in 2017 voor het Kindpakket was bedoeld. „De gemeente was toen zelf nog niet zover om die regeling uit te voeren. We hebben gevochten om dat bedrag voor deze doelgroep te behouden en nu wordt dat zomaar weggehaald. Daar heb ik echt geen woorden voor.”