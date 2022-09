Gewapende overval op Nettorama in Rijssen; politie laat burgernetmelding uitgaan

‘De rally hoort hier, heet niet voor niks de Hellen­doorn Rally’

HELLENDOORN - Jos Verstappen of Stéphane Lefebvre in levenden lijve zien. Naar een meet-and-greet met BN’er, coureur én presentator Tom Coronel. De autoliefhebber haalt zijn hart op in het servicepark van de Hellendoorn Rally.

19 september