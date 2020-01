Gewonde bij eenzijdig ongeval in buitengebied van Hellendoorn

Wouter (16) uit Nijverdal in finale NK Debatteren: ‘Heb goed gekeken naar Arjen Lubach’

17 januari NIJVERDAL - Hij is pas 16 jaar oud, maar dat zegt niets over zijn overtuigingskracht. Wouter Vliek uit Nijverdal zit in 6-vwo op CSG Reggesteyn en staat zaterdag in de finale van het NK Debatteren in Nijmegen. Hij doet mee aan een nieuwe competitie: de ‘troublespeech’. „Ze moeten om mij kunnen lachen.”