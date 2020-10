Gewonde bij schietincident in Nijverdal, politie lost waarschuwingsschot bij aanhouding

Video/Update Rijssenaar na zolder­brand: ‘Wilde nog redden wat er te redden viel’

30 september RIJSSEN - Zijn vrouw was thuis toen de brand uitbrak. Hij niet. Wel in de buurt. Na een belletje van zijn vrouw haastte hij zich naar huis en trad z’n woning binnen. Op de bovenverdieping was rook. Even later moest de Rijssenaar aan het zuurstof.