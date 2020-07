Gezin gewond na botsing tegen boom bij Hellendoorn, politie zoekt bestuurder van shovel

Auto rijdt op vangrail bij afrit Holten op A1, bestuurder naar ziekenhuis

7:21 HOLTEN - Op de snelweg A1 is in de nacht van dinsdag op woensdag opnieuw een auto frontaal tegen op het puntstuk van de noodvangrail bij de afrit Holten/Markelo gebotst. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht, de afrit is tijdelijk dicht geweest vanwege een spoedreparatie.