Gezin uit Enter na nepmail van bank 10.000 euro kwijt: politie op zoek naar dader

WIERDEN - De politie Wierden is op zoek naar de identiteit van een man, nadat een moeder en zoon uit Enter slachtoffer zijn geworden van ‘phishing’: het ontvreemden van bankgegevens met alle gevolgen van dien. In combinatie met een gestolen pinpas is daarna meer dan 10.000 euro van de bankrekening van de jongen uit Enter gehaald.

Via opsporingsprogramma Onder de Loep en Facebook brengt de politie Wierden nu beelden van de verdachte naar buiten. Daarop is te zien hoe de man in de regio's Achterhoek en Den Haag meermaals geld van de Enterse rekening pint. De schadepost is in totaal meer dan 10.000 euro.

Phishing

De man kwam aan de bankgegevens van de jongen uit Enter via een gestolen bankpas en een vakkundig in elkaar gezette e-mail, die precies lijkt op die van de Rabobank: phishing. Na op een link in de email te hebben gedrukt kwam het slachtoffer op een website terecht, maar gingen zijn bankgegevens naar de nu gezochte man. Die kon met de ontvreemde pinpas duizenden euro's van zijn bankrekening afhalen.

De politie heeft beelden van de man naar buiten gebracht. Daarop lijkt hij zich er van bewust dat hij wordt gefilmd, aangezien hij midden in de nacht een zonnebril draagt en hij de kraag van zijn jas voor zijn mond houdt.