Gezocht: een ervaren en benaderbare burgemeester voor Rijssen-Holten, de opvolger van Arco Hofland

Arco Hofland is sinds 2010 burgemeester van Rijssen-Holten, maar maakte eind vorig jaar bekend te stoppen. Omdat zijn termijn officieel eindigde op 1 juni, vlak na de gemeenteraadsverkiezingen, stelde de CDA’er zich beschikbaar als ‘tussenpaus’ tot er een nieuwe eerste burger is.

Eerst coalitie, daarna burgemeester

Een commissie vroeg inwoners, bedrijven en organisaties waaraan de nieuwe burgemeester moet voldoen. Dat resulteerde in een conceptprofielschets waarover de raad 3 oktober stemt. In aanwezigheid van commissaris van de Koning Andries Heidema en zijn kabinetschef Eiko Smid.

In de schets omschrijft Rijssen-Holten zichzelf als een ondernemende gemeente, waar betrokkenheid en noaberschap centraal staan. Met oog voor de verschillende karakters van Holten, Rijssen en de buurtschappen. Op de wensenlijst staat daarom dat de nieuwe burgemeester iemand moet zijn die kan verbinden.

Wat de inwoners vinden

Ook de inwoners van Rijssen-Holten zijn om hun mening gevraagd over de nieuwe burgemeester. Via een enquête. Daaruit blijkt dat de inwoners het belangrijk vinden dat de eerste burger onafhankelijk is en boven de partijen staat (43 procent), betrokken en meelevend is (37 procent) én verbindend (32 procent). Ook is de inwoners gevraagd waar de nieuwe burgemeester zijn of haar prioriteiten moet leggen. Het meest voorkomende antwoord is ‘alle inwoners’ (43 procent), gevolgd door ‘goed en integer bestuur’ (41 procent).

Van de nieuwe burgemeester wordt verwacht dat-ie zijn of haar gezicht laat zien in de gemeenschap, contact legt en zich inleeft in de inwoners, bedrijven en organisaties. Bovendien moet hij of zij openstaan voor het sociale en culturele leven in Rijssen-Holten.

Ervaring en benaderbaar

En wat vindt de raad? De nieuwe burgemeester moet relevante bestuurlijke ervaring hebben opgedaan, bij voorkeur bij de overheid. Toch zijn sollicitaties van mensen ‘van buiten’ welkom. De gemeente zoekt bovendien iemand die zich voor een langere tijd wil binden aan de gemeente. Hij of zij moet bovendien ‘flexibel’ zijn en geen last hebben van ‘ingesleten patronen’. Flexibiliteit, per situatie handelen en een onafhankelijke opstelling zijn de kernwoorden. Nevenfuncties die een toevoeging zijn zijn mogelijk.

De gemeenteraad stemt 3 oktober over de conceptprofielschets. Is er een akkoord, dan wordt de sollicitatie door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie opengesteld. De nieuwe burgemeester moet begin volgend jaar bekend zijn. Dan neemt Arco Hofland officieel afscheid.