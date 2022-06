Gezocht: lokale vereniging die een gebouwtje wil kopen voor 9900 euro in Rijssen

RIJSSEN - Tussen de bomen verscholen aan de Noorderbosweg in Rijssen staat een verlaten clubgebouw. Op een oud houten bordje op de schuur is nog te lezen wat de bestemming van het pand was: Politiehondenvereniging De Verdediger. Maar de club is niet meer en dus staat het gebouw te koop. Voor 9900 euro.

„We zijn verbaasd dat het te koop staat”, zegt Bertus Hoek. Hij is al sinds november bezig met het beëindigen van de Politiehondenverenigingen De Verdediger. De club bestond 45 jaar, maar had het aan het einde zwaar. Door ouderdom stopten veel leden en nieuwe aanwas was er niet. „We waren uiteindelijk nog maar met twee leden over... en geen honden.”

Een nieuw clubhuis

De verenging opheffen was echter moeilijk merkte hij. Hij stuurde meerdere brieven naar de gemeente en de Kamer van Koophandel. Pas in mei is alles op papier geregeld, waarna de gemeente het voormalige clubgebouw in de verkoop zette.

En dat terwijl er al afspraken waren gemaakt dat de sleutel van het pandje kon worden overdragen aan een andere vereniging uit Rijssen. Om welke club het gaat, dat laat Hoek in het midden. Wel heeft die diverse spullen zoals lantaarnpalen, een grasmachine en gasflessen overgenomen. Die staan nog opgeslagen in het gebouw. De rest van de inventaris is weg. „Ze wilde op het terrein een nieuw clubhuis neerzetten. Het huidige gebouw is namelijk verouderd. Het is al zeker 30 jaar oud,” zegt Hoek. Hij snapt dan ook niet dat het clubgebouw nu alsnog te koop staat.

9900 euro plus opstal

De gemeente Rijssen-Holten vraagt 9900 euro voor het verengingsgebouw. Een klein bedrag. „Het beheer van vastgoed is geen kerntaak van de gemeente”, aldus de lokale overheid. Omdat het verenigingsgebouw op gemeentelijke grond staat moet er wel opstalheffing betaald worden. Hoeveel dat wordt is nog niet zeker. De gemeente die het clubhuis bezit wil dan ook het liefst dat een lokale vereniging die overdag activiteiten heeft het onderkomen koopt.

Clubs die belangstelling hebben kunnen zich bij de gemeente melden tot 29 juni. Volgens een voorlichter van de gemeente Rijssen-Holten hebben al verschillende verenigen zich gemeld.

Volledig scherm Clubgebouw van voormalige politiehondenvereniging staat te koop bij gemeente. © Bert Kamp Reggestreekfotografie