GGD Twente ontslaat medewerker die Rijssens gezin adviseerde te liegen over coronatest: ‘Doen net of we gek zijn’

Stokoud familie­kiek­je siert nu wand van pompstati­on in Wierden

12 januari WIERDEN - De foto ademt nostalgie. Rick Schasfoort en zijn vrouw Caroline kwamen via een tante in het bezit van een historisch familiekiekje, dat nu groot - 1.50 meter hoog, 3.00 meter breed - is afgedrukt in hun tankstation in Wierden. De foto, gemaakt rond 1950, siert de achterwand van de shop van Tankstation Schasfoort in de Nijverdalsestraat.