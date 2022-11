Goed nieuws voor het Ibbenbüren-comité in Hellendoorn: 15 mille per jaar

NIJVERDAL - Het voortbestaan van het Ibbenbüren-comité lijkt verzekerd. De Hellendoornse raad is bereid om de jaarlijkse subsidie fors te verhogen, zodat de partnerband tussen Hellendoorn en het Duitse Ibbenbüren nieuw leven kan worden ingeblazen. „Dit is geweldig nieuws.”

In een raadsbreed gesteunde motie wordt het Hellendoornse college gevraagd het huidige budget voor het comité te verhogen van 1000 naar 15.000 euro per jaar. Daarvan is 12.500 euro bestemd voor het ontplooien van nieuwe activiteiten om deze partnerband te versterken en 2500 euro voor representatiekosten. Na twee jaar wil de raad deze aanzienlijke subsidieverhoging evalueren om te zien of hiermee het beoogde doel is bereikt.

Optimistisch

De bestuursleden Johan Nijveld en Henk Beuker van het Ibbenbüren-comité trokken enkele maanden geleden aan de bel. Ze wilden ‘een allerlaatste poging’ doen om deze oude partnerband nieuw leven in te blazen. Ze maakten destijds ook duidelijk dat ze niet aan een dood paard wilden trekken en zouden stoppen als er niet snel enig resultaat te zien was.

Na een recent bezoek aan alle fracties toonden ze zich wel iets optimistischer, want daar werd hen door de lokale politiek een verhoging van het jaarlijkse budget in het vooruitzicht gesteld. Temeer omdat het in 2023 55 jaar is geleden dat deze partnerband werd aangegaan.

Bestuurslid Henk Beuker reageert verheugd op het goede nieuws. „Dit is geweldig”, zegt hij. „Dit is een erkenning van alle tijd en energie die wij hierin hebben gestoken en nog gaan steken, want we hebben nog voldoende toekomstplannen.”

Toekomstplannen

Zo staat een uitwisseling van G-teams op de agenda en een nieuwe battle of de bands in beide gemeenten om volgend jaar het elfde lustrum te vieren. Een korenfestival in Hellendoorn met Duitse deelname is eveneens gepland. En de volgende editie van Bruisend Nijverdal moet worden aangevuld met een Nederlands-Duitse markt en frühshoppen.