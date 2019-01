Griek richt grote vernielingen aan bij ontruimen van restaurant in Holten

Deze ontruiming was het gevolg van de uitspraak van de rechtbank in Almelo in het kort geding, dat het Chinese echtpaar Liu tegen Kologousidis had aangespannen. De eigenaren daagden hem voor de rechter, omdat de Griek na ruim twee jaar nog steeds geen cent huur had overgemaakt voor de bedrijfsruimte en bovenwoning. Hierdoor was de huurachterstand opgelopen tot ruim 65.000 euro.

Geen deal

Kologousidis meldde enkele weken na de uitspraak dat hij een deal had gesloten met de heer en mevrouw Liu, maar volgens hun advocaat Allert Jan ter Wee uit Meppel was dat absoluut niet het geval. Hij benadrukt dat de Griek niet in hoger beroep is gegaan tegen de uitspraak van de rechtbank, waardoor het vonnis onherroepelijk is geworden. Ter Wee heeft nog enkele keren telefonisch contact gehad met Kologousidis om de hele ontruiming te regelen. „En daar was hij niet blij mee”, zegt de advocaat.

Dreigement

Ter Wee geeft aan dat Kologousidis min of meer heeft gedreigd het pand bij een gedwongen ontruiming te zullen strippen. „Hij heeft niet letterlijk gezegd dat hij de hele boel kort en klein zou slaan, maar heeft wel woorden van gelijke strekking gebruikt. Hij heeft binnen en buiten doelbewust vernielingen gepleegd. Hierbij is waanzinnig veel schade aangericht. Dit is zeker niet per ongeluk gebeurd. Het is een groot schandaal”, vindt de advocaat. Hij heeft foto's van het pand gezien, maar weet niet hoe hoog de schade is

Hij heeft zijn cliënten geadviseerd bij de politie aangifte van vernieling te doen, maar weet niet of dit inmiddels is gebeurd. En over het verhalen van de schade: „Dan moeten we eerst Kologousidis vinden.” Want naar verluidt is de Griek met de noorderzon vertrokken.

Volledig scherm Volgens advocaat Ter Wee is ‘waanzinnig veel schade aangericht’. © Ton Vogel