Groen licht op komst voor zonnepark langs A35 bij Wierden: geen bezwaren ingediend

Het zonnepark, gelegen in het buitengebied ten zuidoosten van het dorp Wierden, is een initiatief van een Enschedese ontwikkelaar, het duurzame energiebedrijf Pure Energie. In een later stadium werd de Stichting Duurzame Energie Wierden Enter (SDEWE) bij het plan betrokken. Deze organisatie die in Wierden al het succesvolle zonnepark De Groene Weuste exploiteert, is voor de helft eigenaar geworden.