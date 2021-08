Grote brand in bedrijfshal in Haarle: segways en oranje-spullen in vlammen op

UPDATE Politie achter­volgt gestolen auto uit Duitsland, bestuurder crasht in sloot bij Holten

24 augustus Een kilometerslange politieachtervolging door Twente is maandagavond geëindigd in een sloot bij Holten. De bestuurder van de auto (die als gestolen geregistreerd stond in Duitsland) verloor de macht over het stuur, ramde een boom ramde en gleed via het talud in een sloot.