Grote brand in fietsenwinkel Holten: ‘houd ramen en deuren gesloten’

HOLTEN - Aan de Larenseweg in Holten is er vrijdagochtend een grote brand ontstaan in een fietsenwinkel. Het personeel en omwonenden van de fietsenwinkel hebben veilig het pand kunnen verlaten. De brand is mogelijk ontstaan in de meterkast nadat eigenaar Hans Bloemendal het licht aandeed.