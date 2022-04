Grote brand op Sallandse Heuvelrug onder controle, brandweer nog niet klaar

Update | MET VIDEONIJVERDAL - De brandweer is zondagmiddag uitgerukt voor een flinke heidebrand op de Sallandse Heuvelrug. De brand woedde aan Nijverdalse zijde. De rook was tot in de wijde omgeving te zien en de Toeristenweg werd afgesloten. Rond 20.45 uur meldde Brandweer Twente dat de brand onder controle was.

Wel blijven er nog brandweerlieden in de omgeving. Dat doen zij om het gebied te controleren op kleine vuurhaarden en om nabluswerkzaamheden uit te voeren.

Ter grootte van 25 voetbalvelden

De brandweer zette eerder op de dag de Handcrew Overijssel in. Dat is een team dat gespecialiseerd is in het bestrijden van natuurbranden. Dat team komt onder meer op plaatsen waar voertuigen niet kunnen komen.

De Handcrew stelde zich omstreeks 17.45 uur op aan de rand van de heide, om het bos te beschermen tegen het vuur. De omvang van het brandende gebied is ongeveer 25 voetbalvelden groot, meldde Brandweer Twente.

Ook blusvoertuigen ingezet

Dat wil niet zeggen dat er geen brandweervoertuigen naar de brand op de Sallandse Heuvelrug zijn gereden; liefst twaalf voertuigen spoedden zich al eerder op de middag naar het gebied. „Zeker vier daarvan zijn tankauto’s met bluswater”, vertelde Mariska Bussink van de brandweer.

Omdat het droog is, was de brandweer bang dat het vuur zich snel zou verspreiden.

Fietsster ontdekte de brand

Bianca Meijer uit Nieuwegein (foto onder) was vermoedelijk degene die de brand ontdekte. Zij was samen met haar vader in het gebied aan het fietsen en zag ineens rook. „Ik schrok en belde meteen 112.”

Vervolgens fietste het duo verder richting Nijverdal. „Nog voordat we onderaan de berg waren, hoorden we de brandweer auto’s al. Onderweg zag ik dat de rookwolken steeds groter werden.”

Mountainbiker: ‘Zo snel mogelijk weggefietst’

Mountainbiker Pieter Braak uit Utrecht fietste met vrienden en zag rook tussen de bomen. „We maakten ons zorgen omdat het zo droog is. We hoorden de brandweer en zijn toen zo snel mogelijk weggefietst. Onderweg op de Toeristenweg zagen we nog andere mensen. Maar niemand was in paniek.”

Wandelaars in gebied

Ook de brandweer constateerde dat er een tijdje na het uitbreken van de brand nog wandelaars in het gebied waren. ‘We willen hen oproepen het natuurgebied te verlaten en een veilige plek te zoeken. Door de harde wind kan de brand zich snel verspreiden. Ook kijkend publiek verzoeken we dringend het gebied te verlaten’, twitterde de brandweer.

Nagedacht over NL-Alert

Een volger op Twitter vroeg zich vervolgens af of het dan niet verstandig zou zijn een NL-Alert te versturen. Dat is een alarmmiddel van de overheid die mensen moet waarschuwen en informeren over een noodsituatie. Brandweer Twente antwoordde dat daarover is gesproken, maar dat daar - na het analyseren van nut en noodzaak - van is afgezien.

Hoe de brand kon ontstaan, is tot op heden onbekend.

Luchtfoto van het deel van de Sallandse Heuvelrug waar de brand woedde.

Luchtfoto van het deel van de Sallandse Heuvelrug waar de brand woedde.

De brand is tot in de wijde omgeving te zien.

De bosbrand op de Sallandse Heuvelrug.

