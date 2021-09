Grote vuurzee in Daarlerveen, brandweer voorkomt overslag naar woonhuis

Uitslaande brand legt De Bowling­boer­de­rij in Nijverdal in de as: Nooit meer genieten van de Twentse Toafel

20 september NIJVERDAL - Een uitslaande brand heeft maandagmiddag bowlingcentrum annex buffetrestaurant De Bowlingboerderij aan de Koersendijk in Nijverdal in de as gelegd. De brandweer wist met grote moeite het naastgelegen pannenkoekenrestaurant De Hooischuur te behouden, maar het pand liep flinke rook- en waterschade op.