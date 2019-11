Guusje uit Rijssen is 3 jaar oud, maar heeft haar zwemdiploma A al

NIJVERDAL – Duiken is het allerleukst, liefst door zo’n gat in een zeil onder water. Maar eigenlijk vindt Guusje Sterken uit Rijssen alles in het zwembad leuk. Ze haalde zaterdagmorgen dan ook met gemak haar zwemdiploma A. Heel bijzonder voor een meisje van pas drie jaar oud.

Samen met nichtje Lotte mag ze als eerste van de groep afzwemmertjes het water in. Zwart T-shirt met glitter-Mickey Mouse, spijkerbroekje en oranje gympies: zelfs met kleren aan zwemt Guusje in keurige schoolslag naar de overkant van het kleine bad van Het Ravijn.

Gespannen

Moeder Carmen Altink kijkt gespannen maar trots toe: „Ze is altijd al een waterrat geweest, ik ga elke week met haar zwemmen. En ze ging steeds een stukje verder van me af, dat vond ik best eng. Toen haar nichtje Lotte op zwemles ging wilde zij ook.”

Guusje Sterken van 3 uit Rijssen zwemt af voor diploma A.

Guusje was toen pas twee jaar en de zwemjuf van zwemschool Swim In Van de Riet was er heel eerlijk over: op die leeftijd kunnen kinderen meestal nog niet goed leren zwemmen. De motoriek is er meestal nog niet aan toe en ze hebben ook nog niet genoeg spierkracht. Maar omdat Guusje zo enthousiast was wilde ze het wel proberen.

‘Ze kon meteen mee’

Carmen: „Het ging echt zo goed, ze kon meteen meekomen met de oudere kinderen. In het begin zwom ze twee keer per week een half uur, na een half jaar werd dat elke week een uur. Dat is best lang voor zo’n kleintje maar ze kon het heel goed aan.”

En dat blijkt. Guusje zwemt, duikt, watertrappelt en drijft op commando. De kleine stukjes borst- en rugcrawl kan ze ook, al ziet dat er nog wat onbeholpen uit. Maar dat geldt voor de meeste kindjes in de groep. „Blijf dansen met je voetjes”, moedigt de zwemjuf aan en Guusjes stevige beentjes wapperen moeiteloos door het water.

Podium