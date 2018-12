Haalt boer Jan uit Dijkerhoek de finale van Expeditie Robinson?

GroenLinks Hellen­doorn bezorgd over Duitse kerncentra­le

12 december NIJVERDAL - GroenLinks Hellendoorn maakt zich grote zorgen over de veiligheid in de kerncentrale in het Duitse Lingen en zet vraagtekens bij de manier, waarop onze oosterburen vorige week communiceerden over de brand in de splijtstoffenfabriek in de buurt van deze kerncentrale.