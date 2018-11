Haarle heeft iets met ‘zijn’ berg

Net als op de Haarlese berg, schittert de statige Palthetoren op de omslag. Alsof er nog niet genoeg over is gepubliceerd. Toch is het boek ‘Haarle en de berg’ volgens de makers uitzonderlijk. Nieuwe verhalen en foto’s die nog niet eerder in de openbaarheid kwamen, zijn prachtig weergegeven in het 175 pagina’s tellende boek. Aan diversiteit aan onderwerpen geen gebrek. De Koude Oorlog, het respect voor de bewoners van de Palthetoren, een krantenartikel over de heideontginning in 1907, de invloed van de berg op het weer, vakantiewerkers, de grafheuvels en het observeren van Russische gevechtsvliegtuigen komen allemaal aan bod.