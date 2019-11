Haarle heeft nieuw dorpshuis, dus kan Herman nu écht met pensioen

videoHAARLE - „Herman, wil je even komen? Het is dringend!”. Het interview is een klein kwartier onderweg, als Herman Bloo wordt weggeroepen. Vijf minuten later is hij terug. „De nieuwe kraan past niet. Kan nu niet worden hersteld. Wordt volgende week.” Noem het een kinderziekte. Een onopvallend verbeterpuntje in een verder prachtig dorpshuis, dat vrijdag werd geopend door burgemeester Anneke Raven. De naam van het gebouw is De Veldkamp.