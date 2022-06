Hanna Slooijer honderd jaar: ‘Kon ik nog maar een grote pan soep maken’

NIJVERDAL - „Honderd jaar worden? Dat gaat vanzelf”, zegt Hanna Slooijer. „Maar de aandacht die je dan op zo’n dag krijgt, is geweldig. Want waar heb ik dit nu allemaal aan te danken?” Zaterdag vierde de eeuweling samen met de hele familie haar bijzondere verjaardag.

Hanna is bescheiden en houdt er niet van om op de voorgrond te staan. Toch weet ze wat ze wil. Niet voor niets is haar motto ‘wanneer je in het schuitje zit, moet je varen’. Dus niet zeuren en stil staan bij alles wat er mis kan gaan. Maar roeien met de riemen die je hebt.

Het gaat niet meer vanzelf

Haar hele leven lang heeft Hanna hard gewerkt. Nu ze honderd jaar is, blijft de geest waaien en wil ze nog van alles doen en meemaken. Alleen denkt het lichaam daar heel anders over. „Want dat doet niet meer wat ik wil. Ik moet overal bij nadenken als ik iets wil ondernemen. Wanneer ik op wil staan, dan gaat dat niet meer vanzelf. Ik heb me er bij neer te leggen. Maar wat had ik nog graag een hele pan soep willen maken voor deze dag”, vertelt ze in haar aanleunwoning aan de Korenbloemweg.

Quote Het gaat niet meer vanzelf, ik heb me erbij neer te leggen Hanna Slooijer (100)

Doorzettingsvermogen

Hanna werd geboren aan de Parallelweg in Nijverdal. In 1951 trouwde ze met haar man Jan. Samen kregen ze vier kinderen. Toen Jan ziek werd, ging Hanna niet bij de pakken neerzitten. Ze verhuisden samen naar woonzorgcentrum De Es. „Mijn vader leed aan dementie. Elke dag ging mijn moeder een eind met hem wandelen in het bos. Dat deed hem erg goed”, vertelt dochter Joke. „Ook daarin zag je weer het doorzettingsvermogen van mijn moeder terug. Ze bleef met hem in beweging. Uiteindelijk overleed hij op 88-jarige leeftijd.”

Boottochtje bij ’t Mölke

Zaterdag was het dus feest. De kranige 100-jarige had zich goed voorbereid op de dag vol activiteiten. De kapper was geweest en ze had de mooiste kleren uit de kast gehaald. „Ze doet nog overal aan mee, hoor”, zegt Joke. De eerste verrassing was een serenade van dweilorkest de Trotwaarbent. Daarna ging het gezelschap naar ’t Mölke. Voor onder meer een fotoshoot en een boottochtje: „In en uit de boot komen lukt nog prima.”

Nagenieten op Pinksterdagen

Hanna heeft genoten van de activiteiten. En gebruikt het Pinksterweekeinde om na te genieten: „Erg mooi, maar er gebeurt natuurlijk wel heel veel op zo’n dag. Al mijn klein- en achterkleinkinderen zijn er dan ook. En dan kun je ook lang niet alles volgen. De volgende dag kan ik op mijn gemak de dag weer voor de geest halen. En terugdenken wie wat heeft gezegd en wat er allemaal is gebeurd. En dat is ook weer fijn.”