Hardrijders bekeurd op Tunnelweg in Haarle

Regisseuse vindt kranten uit Tweede Wereldoor­log: ‘Ik dacht eerst dit zou een mooi rekwisiet zijn’

11:52 NIJVERDAL - Het is een bijzonder toeval. Sanne Kamst-Velthuis regisseert momenteel het muzikale theaterstuk ‘Nooit Vergeten...’ dat gaat over het leven in Nijverdal tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zonder dat ze het wist staat thuis in haar schuur in het Duitse dorpje Brandlecht al jaren een doos met kranten uit 1937 en 1939. Historisch materiaal dat ze graag wil afstaan aan het Memory Vrijheidsmuseum in Nijverdal.