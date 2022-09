Harry en Willy uit Nijverdal vieren diamanten huwelijk: ‘Op de trouwdag ging er van alles mis’

Zestig jaar geleden stapten Harry en Willy in het huwelijksbootje. Maar hoe hun trouwdag was? Die kan het echtpaar zich nog als de dag van vandaag herinneren. Er ging namelijk van alles mis. De bloemen waren verkeerd bezorgd, de fotograaf kwam niet opdagen en tot overmaat van ramp kwam er een scheur in de jurk van de bruid toen ze de trouwauto instapte. „Ik was al zo zenuwachtig”, vertelt Willy. „Met trillende handen heb ik mijn jurk achter in de auto weer aan elkaar genaaid.”

„Toch was het nog een mooi feest, ondanks alle toestanden. Later hebben we er om moeten lachen”, aldus de bruidegom. Harry werd geboren in Nijverdal en Willy in Almelo. Op een dansavond in Almelo leerden ze elkaar kennen. „Ik vond hem een bijzondere man met een aparte uitstraling. Ik dacht nog: die komt hier niet uit de buurt”, aldus de bruid.

Zes kinderen

Na drie jaar verkering trouwden ze, en een jaar later kochten ze een huis aan de Salomonsonstraat in Nijverdal. Het echtpaar kreeg drie kinderen en later zes kleinkinderen. „We zijn niet meer uit Nijverdal weg gegaan, want we hebben ook nog een tijd aan de Portlandweg en in de Kruidenwijk gewoond”, zegt Harry. „We hebben het altijd mooi gehad met elkaar en we voelen ons goed. Misschien heeft het er ook wel mee te maken dat we altijd bezig zijn. Fietsen en wandelen hebben we altijd veel gedaan en dat doen we eigenlijk nog steeds veel.”