Heel Canada zoekt mee naar achtergrond in Holten begraven oorlogshelden

Thuis in Canada staat sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog een doosje met het best bewaarde geheim van soldaat Ernest Douglas op tafel. Of het geheim onthuld gaat worden tijdens het bezoek van Jan Braakman is afwachten. Elders in Canada ligt een stripboekje met een strik eromheen, gevonden op zolder in het ouderlijk huis van een andere oorlogsheld. De soldaat in kwestie hield van tekenen. Hij hoopt nog meer van dat soort pareltjes te ontdekken tijdens zijn bezoek aan familieleden van soldaten die in Holten liggen begraven.