Hellendoorn erkent overlast eikenprocessierups: ‘We kunnen het niet aan’

Zwemvier­daag­se in Rijssen opnieuw populair

10:54 RIJSSEN - Ruim achthonderd kinderen en volwassenen nemen deze week in zwembad De Koerbelt aan de Arend Baanstraat deel aan de zwemvierdaagse in Rijssen. Dat betekent dat de opgaande lijn in het aantal deelnemers zich ook dit jaar voortzet. Zwembadmedewerkers wijten dat vooral aan het warme weer van de afgelopen tijd.