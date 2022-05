Hellendoorn krijgt mogelijk ‘ambachtelijke bedrijventerreintjes’ in kleine kernen

NIJVERDAL -Ondernemers uit de kleine kernen in de gemeente Hellendoorn hoeven in de nabije toekomst wellicht niet meer te verkassen naar Nijverdal als ze een stukje bedrijfsgrond willen kopen. De nieuwe coalitie gaat de mogelijkheden onderzoeken voor de aanleg van ‘kleinschalige ambachtelijke bedrijventerreintjes’ in deze dorpen.

Dat staat in het Helder(s) Akkoord, het akkoord op hoofdlijnen van Lokaal Hellendoorn, VVD en GroenLinks, dat de bestuurlijke leidraad voor het nieuwe college vormt. In de gemeente Hellendoorn zijn op dit moment alleen bedrijventerreinen in Nijverdal (’t Lochter) en Haarle (Bloeme-Weide). De nieuwe coalitie stelt: „Om onze lokale economie te versterken zorgen we voor passende locaties om te ondernemen: Kleinschalige bedrijvigheid waar kan en grootschalig waar mogelijk.”

Geen kavels meer

Nu de laatste kavels op 't Lochter 3 dit voorjaar definitief zijn verkocht heeft de gemeente geen mogelijkheden meer om ondernemers te voorzien van een stuk bedrijfsgrond. Het vorige college liet daarom onderzoeken wat de toekomstige ruimtebehoefte van het bedrijfsleven is en waar eventueel een nieuw bedrijventerrein mogelijk is.

De mogelijkheden in Nijverdal zijn beperkt, omdat het dorp door meerdere, beschermde Natura-2000 gebieden wordt omringd en er nog steeds geen oplossing is voor de stikstofcrisis. Volgens toenmalig wethouder Margreet Overmeen-Bakhuis was het niet uitgesloten dat een nieuw bedrijventerrein ‘buiten de gemeentegrenzen’ wordt aangelegd, een terrein dat Hellendoorn dan samen met een buurgemeente ontwikkelt. De uitkomsten van dat inmiddels afgeronde onderzoek zijn nog niet openbaar gemaakt.

Uitbreiding

Ook de nieuwe coalitie wil ‘voortvarend blijven zoeken naar de verdere uitbreiding van de bedrijventerreinen’, want het weer beschikbaar hebben van bedrijfsgrond wordt beschouwd als een belangrijke voorwaarde voor ‘een gezond vestigingsklimaat’. In het Helder)s) Akkoord staat verder dat de gemeente en ondernemers samen gaan investeren in het opknappen van de bestaande bedrijventerreinen. Nauwe samenwerking met de andere Twentse én Sallandse gemeenten wordt gezien als een voorwaarde om de werkgelegenheid in Hellendoorn te behouden en vergroten.

Volledig scherm Industrieterrein 't Lochter in Nijverdal zit vol. © Lars Smook