Hellendoorn legaliseert carbidschieten in bebouwde kom

Rijs­sen-Hol­ten pakt lachgas aan

6:35 RIJSSEN - ‘Lachgas is voor mij toch wel een dingetje’, zei André Scheppink SGP maandagavond in de commissie ABZM waar het ging over het wijzigen van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening). Scheppink zei een verbod op lachgas te willen vanwege de enorme risico’s voor de gezondheid.