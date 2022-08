Hellendoorn maakt zich op voor Helders Fees; wat kun je deze editie allemaal verwachten?

Huurder op huisjes­park in Enter vals beschul­digd van permanent wonen; er stond brievenbus voor de deur

ENTER - Het zal je maar gebeuren. Je huurt een recreatiewoning op een vakantiepark in Enter waar je ongeveer vijf keer per maand naartoe gaat. Plotseling valt er een last onder dwangsom op de mat. De parkmanager en gemeente Wierden menen dat je altijd in het huis woont, want er staat een brievenbus voor de deur. En post betekent permanent wonen.

4 augustus