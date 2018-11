Hellendoorn moet ruim 3 miljoen euro per jaar bezuinigen

Akoesti­sche rock in café 'n Tip in Daarle

27 november DAARLE - De Almelose formatie The Bottlenecks Rockers geeft zaterdagavond een concert in café 'n Tip in het centrum van Daarle. De muzikanten Jean Hofman en Niek Mollen spelen akoestische rock om het publiek te vermaken, of zoals zij dat zelf omschrijven ‘accoustic to the bone’.