Hellendoorn neemt rommelig straatbeeld voor lief: ‘Bestrijding processierups is prioriteit’

Linda uit Wierden zoekt jongen die haar man omver fietste: ‘Doorrijden kan écht niet’

14:56 WIERDEN/ALMELO - ‘Is jouw zoon thuisgekomen zonder fietsenstandaard, of heeft hij kapotte kleding? Of herken jij jezelf in dit verhaal? Laat dan iets van je horen!’. Via Facebook zoekt Linda Slettenhaar-Schepers uit Wierden de persoon die haar man omver reed op de fiets. „Want doorrijden na zo’n ongeluk kan écht niet.”