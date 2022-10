Hellendoorn-Noord wordt uitgebreid met nog eens 22 woningen: Eerste schop gaat in 2023 grond in

De woningmarkt in Hellendoorn zit op slot, waardoor het vinden van een (betaalbare) woning in het dorp een bijna onmogelijke opgave is geworden. De bouw van extra woningen is van groot belang om de doorstroming weer enigszins op gang te brengen.

Bouwrijp maken

In de afgelopen jaren zijn aan de noordkant van het dorp 61 woningen gebouwd. Nu is het tijd voor een volgende fase van Hellendoorn-Noord, waarin 12 twee-onder-één kappers en 10 vrijstaande woningen worden uitgegeven. In het gebied is inmiddels een woning gesloopt, zodat nu met de voorbereidende werkzaamheden voor fase 1B kan worden begonnen. Het is de bedoeling dat het gebied op 1 juli 2023 bouwrijp is gemaakt, waarna de eerste schop de grond in kan.

Quote Het gebied is nu al prachtig en wordt alleen nog maar mooier met de toevoeging van de nieuwe woningen Gea Oord, wethouder Hellendoorn

Het college moet nog een besluit nemen over de precieze voorwaarden voor deze kaveluitgifte. In januari is een informatiebijeenkomst voor belangstellenden gepland. In de maanden daarna zijn de inschrijving, loting en de daadwerkelijke kaveltoewijzing gepland.

De meeste kavels voor de vrijstaande woningen variëren in oppervlakte van 375- tot 386 vierkante meter, maar er zijn ook drie aanmerkelijk grotere kavels van 669-, 740- en 785 vierkante meter beschikbaar. De oppervlakte van de kavels voor de twee-onder-één kappers ligt tussen de 250- en 371 vierkante meter.

‘Groen en speels’

Verantwoordelijk wethouder Gea Oord omschrijft de uitstraling van Hellendoorn Noord als ‘groen en speels’. Ze geeft aan dat de groen- en speelvoorziening in de eerste fase binnenkort wordt aangelegd. Oord: „Het gebied is nu al prachtig en wordt alleen nog maar mooier met de toevoeging van de nieuwe woningen. We hopen dat we hier straks weer veel blije bewoners mogen verwelkomen.”