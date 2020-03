Hellendoorn onderzoekt mogelijke discriminatie van huishoudelijke hulpen

Het laatste oorlogsjaar Mineke uit Rijssen herdenkt haar vader in De Woeste Hoeve: ‘147 doden, dat gaat je voorstel­lings­ver­mo­gen te boven’

10:15 Elk jaar op 8 maart staat Mineke ten Hove-Dommerholt uit Rijssen in de Woeste Hoeve. Daar, op een kille dag in 1945, eindigde 75 jaar geleden abrupt het leven van haar vader en 116 andere Nederlandse verzetsstrijders. Ze werden uit wraak door de Duitsers gefusilleerd. „Het mooiste wat hij me heeft gegeven, is zijn karakter.”