Hellendoorn verliest absolute supervrijwilliger in Riekus Dekker (71): ‘Nee zeggen? Dat kon hij niet’

HELLENDOORN - Het Openluchttheater in Nijverdal? Shantykoor Die Regghe Sangers? De Voedselbank Hellendoorn? De lijst gaat nog wel even door. Allemaal hadden ze één ding gemeen. De niet weg te denken aanwezigheid van kartrekker Riekus Dekker. Maar Hellendoorn zal het voortaan toch zonder de topvrijwilliger moeten doen. De Hellendoorner overleed zaterdag. Hij werd 71 jaar.

De foto is nu bijna één jaar en drie maanden oud. Op de plaat zit een breed lachende en trotse Riekus Dekker in zijn stoel. Een kleurrijk lintje prijkt op zijn sweaterjasje. Hij is kersvers Lid in de Orde van Oranje Nassau. Riekus’ echtgenote Joke spelt hem noodgedwongen de versierselen op, die 17e mei van 2021. Voormalig burgemeester Anneke Raven is er wel bij, maar mag door de geldende coronaregels niet te dichtbij komen.

„Hij was al geruime tijd ziek. Toen ook al”, zegt Piet Hofman. De voorzitter van de Voedselbank Hellendoorn kent de vrijwilliger als geen ander. „We hebben de koninklijke onderscheiding destijds gelukkig met spoed kunnen regelen, zodat hij er op dat moment echt ten volle van kon genieten. Daar zijn we in geslaagd.”

Dik verdiend

Als het leven van Riekus Dekker anders was verlopen, had hij het lintje ongetwijfeld ook ooit wel gekregen. Er zijn waarschijnlijk maar weinig mensen die zoveel vrije tijd opofferen voor het lokale verenigingsleven. „Dit was een man die nooit nee zei. Je kon echt altijd van hem op aan. Hij klaagde niet. Deed het gewoon. Als hij er niet was, denk ik dat al die clubs niet de organisaties zouden zijn die ze vandaag de dag zijn.”

Waslijst

De lijst met vrijwilligersactiviteiten is lang. De Hellendoorner was begaan met zijn buurt en daarom 25 jaar voorzitter van buurtvereniging De Vrooskamp, waar de Reggeweg toebehoort. „Toen de nieuwe noord-zuidverbinding werd aangelegd, bemoeide hij zich daar volop mee vanuit een speciale werkgroep”, weet Hofman.

Ongeveer net zo lang was hij actief voor shantykoor Die Regghe Sangers. Ook daar hanteerde hij enige tijd de voorzittershamer bij de kledingcommissie. Regelmatig stapte hij naar voren als opperspreekstalmeester van de zanggroep.

Vooral na zijn pensioen nam de voormalig verkoopadviseur en vaste hulpsinterklaas van Serbo Serres Nijverdal steeds meer taken op zich in Hellendoorn en omgeving.

Interesse tot het einde

In 2013 ging de supervrijwilliger aan de slag voor het Openluchttheater Nijverdal en in 2014 kwam daar de Voedselbank Hellendoorn nog eens bij. „Hij was onze coördinator facilitaire zaken en hij onderhield de contacten met ondernemers die de voedselbank in Hellendoorn steunen. Dat kon hij als geen ander. Iedereen kende hem en hij kende iedereen.”

De voedselbankvoorman zucht. „Hij verbleef al enige tijd in het hospice bij Krönnenzommer. Daar zocht ik hem regelmatig op. Als hij zich enigszins goed voelde, informeerde hij altijd naar hoe het ging. Of we alles nog wel onder controle hadden. Zo was hij.”

Volledig scherm Riekus Dekker ontvangt de koninklijke onderscheiding van oud-burgemeester Anneke Raven (links) in het bijzijn van zijn vrouw Joke. © Gemeente Hellendoorn