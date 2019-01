Hellendoornse burgemeester pleit voor nuance en verdraagzaamheid

Dementeren­de José (59) uit Wierden: ‘Sensor geeft een gevoel van veiligheid’

15:10 WIERDEN - José Claassen (59) dwaalde 's nachts door haar tuin. Ook raakte ze een keer de weg kwijt in Wierden. Toen werd het tijd om extra zorg in te schakelen. De Wierdense is blij met de sensoren die haar op afstand in de gaten houden.